Ребят помогите пожалуйста.Упражнение 235

Гость: Гость:

1) Дикую мальву можно встретить везде, где солнечно и тепло, даже вдоль дорог у человеческого жилья, на старых свалках.2) В качестве лекарственного сырья, применяются все части растения: и корни, и цветки, и даже листья дикой мальвы.3) Всем известное растение, называемое в народе, любовно, "Березка", неистребимо появляется каждую весну на всех доступных местах: в поле, на огороде, и даже в палисаднике.4) Вьюнок оплетает изгороди, кусты картошки, даже маленькие деревца: все, за что могут зацепиться его усики.