Пожалуйста помогите! Не списывайте из интернета.1)Докажите неравенство: (х-2) квадр??те gt;х(х-4) б) а в квадрате +1 gt; 2(3а-4) 2)Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и в см,если известно,что 2,6 3)Изв...

Алгебра

Пожалуйста помогите! Не списывайте из интернета.1)Докажите неравенство: (х-2) квадр??те gt;х(х-4) б) а в квадрате +1 gt; 2(3а-4) 2)Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и в см,если известно,что 2,6 3)Известно,что аlt;в.Сравните : а) 21а и 21в б) -3,2а и -3,2в в) 1,5в и 1,5а Результат сравнения запишите в виде неравенства. 4) К каждому из чисел 2,3,4 и 5 прибавили одно и то же число а.Српвните произведение крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.

Автор: Гость