Пожалуйста помогите! Не списывайте из интернета.1)Докажите неравенство: (х-2) квадр??те gt;х(х-4) б) а в квадрате +1 gt; 2(3а-4) 2)Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и в см,если известно,что 2,6 3)Изв...
Алгебра
Пожалуйста помогите! Не списывайте из интернета.1)Докажите неравенство: (х-2) квадр??те gt;х(х-4) б) а в квадрате +1 gt; 2(3а-4) 2)Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и в см,если известно,что 2,6 3)Известно,что аlt;в.Сравните : а) 21а и 21в б) -3,2а и -3,2в в) 1,5в и 1,5а Результат сравнения запишите в виде неравенства. 4) К каждому из чисел 2,3,4 и 5 прибавили одно и то же число а.Српвните произведение крайних членов получившейся последовательности с произведением средних членов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (х-2)²>х(х-4) х²-4х+4-х²+4х>0 4>0 - верно а²+1>2(3a-4) a²+1-6a+8>0 a²-6a+9>0 D/4=9-9=0 a=3 9+1>6*3-4 10>14 - не верно 2) ?? 3) a<b а) 21a<21b 21a:21<21b:21 a<b б) -3.2a< -3.2b -3.2a :(-3.2)< -3.2b :(-3.2) a<b в) 1,5b>1.5a 1.5b :1.5>1.5a :1.5 b>a 4. (2+a)(5+а)<(3+а)(4+а) а²+7а+10<a²+7a+12 10<12
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