Как построить биссектрису угла с помощью угольника?
Математика
Как построить биссектрису угла с помощью угольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну сначало спомощю угольника чертиш угол чтобы 2 стороны были равны потом с помощью этого угла чертиш квадрат и углы соединяеш. Иполучаеться угол 45 градусов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC AB=15. на BC взята точка D так, что длина BD - 4 см и составляет 4/9 длины BC. AD - 13 см. найти площадь ABC.
Алгебра
Химия
География