Как построить биссектрису угла с помощью угольника?

Математика
Как построить биссектрису угла с помощью угольника?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну сначало спомощю угольника чертиш угол чтобы 2 стороны были равны потом с помощью этого угла чертиш квадрат и углы соединяеш. Иполучаеться угол 45 градусов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC AB=15. на BC взята точка D так, что длина BD - 4 см и составляет 4/9 длины BC. AD - 13 см. найти площадь ABC.
Ответить
Алгебра
Решите уравнение x^2+13x=0
Ответить
Химия
Как найти степени окисления каждого элемента в молекуле C2H5OH? Объясните, пожалуйста
Ответить
География
Объясните причины видового богатства смешанных и широколиственных лесов Северной Америки
Ответить
Математика
Площадь первого S1 - 1 кв. См, второго S2 - 4 кВ. См, а третьего S3- 16 кв. см. Выполни кратно?? сравнение площадей построенных квадратов (S1, S2, ...
Ответить