Площадь первого S1 - 1 кв. См, второго S2 - 4 кВ. См, а третьего S3- 16 кв. см. Выполни кратно?? сравнение площадей построенных квадратов (S1, S2, S3) и кратное сравнение их периметров (P1, P2,P3)

Гость: Гость:

Кратное сравнение - во сколько раз - делим. Площади S2:S1 = 4 S1:s2 = 1/4 S3:S1 = 16 S1:S3 = 1/16 S3:S2 =4 S2:S3=1/4 Периметры будут Р1= 4*1=4 Р2=4*2=8 Р3=4*4=16 Р2:Р1=2 Р1:Р2= 1/2 Р3:Р1= 4 Р1:Р3 = 1/4 Р3:Р2 = 2 Р2:Р3 = 1/2