Прошу, помогите составить заявление о поступлении в какую-либо спортивную секцию Ответившим,Заранее спасибо
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Прошу, помогите составить заявление о поступлении в какую-либо спортивную секцию Ответившим,Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемый(ая) ... ...., прошу записать меня в Вашу секцию занятий по тхэквондо (например). Буду посещать регулярно. Как-то так :/
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