ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО НАРОДД))))))))))))))
Алгебра
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО НАРОДД))))))))))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х²+13х-10=0 D=13²+4*3*10=289=+-17² х1=(-13+17)/6=4/6=2/3=0,67 х2=(-13-17)/6= -5 2х²-3х=0 х(2х-3)=0 2х-3=0 2х=3 х1=3/2=1 1/=1,5 х2=0 16х²=49 4х=7 х=7/4=1 3/4=1,75 х²-2х-35=0 D/4=1+35=36=+-6² х1=1+6=7 х2=1-6= -5
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