Напишите загадку но не в стихах!!!

Литература
Напишите загадку но не в стихах!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧТО ЗА ДЕРЕВО ЦВЕТЕТ ВО ДВОРЕ ?? КОТОРОЕ ЦВЕТЕТ И ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ МЕД ДАЕТ ? ПОЙДЕТ ??
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