Решите реакцию химических уравнений: 1)азотная кислота+карбонат бария→ 2)хлорид железа(III)+цинк→ 3)саляная кислота+алюминий→ 4)оксид железа(ll)+алюминий→ 5)гидроксид алюминия→ 6)алюминий+аксид→ 7)железо(lll)+хлор→ 8)ги...
Химия
Решите реакцию химических уравнений: 1)азотная кислота+карбонат бария→ 2)хлорид железа(III)+цинк→ 3)саляная кислота+алюминий→ 4)оксид железа(ll)+алюминий→ 5)гидроксид алюминия→ 6)алюминий+аксид→ 7)железо(lll)+хлор→ 8)гидроксид алюминия+серная кислота→ 9)нитрат железа (lll)+гидроксид натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2HNO3+BaCO3=H2CO3+Ba(NO3)2 2. feCl2+2Zn=Fe+2ZnCl 3.6hCl+2Al=3h2+2AlCl3 4.feO+al=al203+fe 5. al(oh)3=al+oh36.4al+302=2al203 7. fe+cl2=fe3cl2 8. 9. fe2(no3)3+6naoh=3na2no3+2fe(oh)3
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