Один вертолет пролетел 420 км. второй 700км.Первый вертолет был в полете на 2 часа мен??ше чем второй .Сколько часов был в полете каждый вертолет,если их скорость одинаковая.

Математика

Один вертолет пролетел 420 км. второй 700км.Первый вертолет был в полете на 2 часа мен??ше чем второй .Сколько часов был в полете каждый вертолет,если их скорость одинаковая.

Автор: Гость