Один вертолет пролетел 420 км. второй 700км.Первый вертолет был в полете на 2 часа мен??ше чем второй .Сколько часов был в полете каждый вертолет,если их скорость одинаковая.

Математика
Один вертолет пролетел 420 км. второй 700км.Первый вертолет был в полете на 2 часа мен??ше чем второй .Сколько часов был в полете каждый вертолет,если их скорость одинаковая.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Пусть t - время движения второго вертолета, тогда  (t-2) - время движения первого. По условию задачи скорость первого вертолета равна скорости второго , то получим: υ₁=υ₂=S₁/t₁= S₂/t₂=420/(t-2)=700/t 420/(t-2)=700/t   420t= 700(t-2)⇒ t=5 ;    1)  5км/ч скорость второго вертолета                                       2) t-2=5-2=3  км/ч скорость первого вертолета Ответ: 3 км/ч , 5 км/ч .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какая минимальная и максимальная степень окисления у элементов 4а группы?
Ответить
Русский язык
Помогите решить заранее огромное спасибо
Ответить
Литература
Отзыв к произведению "неизвестный цветок "
Ответить
Математика
Увеличь каждую дробь в 8 раз а) 7/16,8/27,15/64; б)3/27,11/32,3/19
Ответить
Алгебра
На сторонах AB-и BC треугольника ABC отмечены точки P и Q так, что углы BPC и BQA равны, BP=BQ, AB=25, BQ=15, CP=19. Найдите периметр треугольника ...
Ответить