Один вертолет пролетел 420 км. второй 700км.Первый вертолет был в полете на 2 часа мен??ше чем второй .Сколько часов был в полете каждый вертолет,если их скорость одинаковая.
Математика
Один вертолет пролетел 420 км. второй 700км.Первый вертолет был в полете на 2 часа мен??ше чем второй .Сколько часов был в полете каждый вертолет,если их скорость одинаковая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть t - время движения второго вертолета, тогда (t-2) - время движения первого. По условию задачи скорость первого вертолета равна скорости второго , то получим: υ₁=υ₂=S₁/t₁= S₂/t₂=420/(t-2)=700/t 420/(t-2)=700/t 420t= 700(t-2)⇒ t=5 ; 1) 5км/ч скорость второго вертолета 2) t-2=5-2=3 км/ч скорость первого вертолета Ответ: 3 км/ч , 5 км/ч .
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