Помогите пожалуйста с английским, надо составить предложения

Английский язык
Помогите пожалуйста с английским, надо составить предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. The Titanic and the Lusitania were famous ships. 2. The TGV and the Talgo are fast trains. 3. Yellow taxis are popular in New York. 4. The railway was an invention of the nineteenth century. 5. The Santa Maria was Columbus`s ship.
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