Помогите! Вставте пропущенные буквы. Ак...орд, ап...арат, ап...етит, ат...ракцион, до??...ар, ил...юстрация, интел...ект, кас...ета, кристал..., процес..., трол...ейбус, целью...офан. Кто первый!

Русский язык
Помогите! Вставте пропущенные буквы. Ак...орд, ап...арат, ап...етит, ат...ракцион, до??...ар, ил...юстрация, интел...ект, кас...ета, кристал..., процес..., трол...ейбус, целью...офан. Кто первый!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АкКорд,апПарат,апПетит,атТракцион,долЛар,илЛюстрация,интелЛект,касСета,кристалЛ,тролЛейбус,целЛофан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислительной массу осадка, полученного в результате взаимодействия 200 г раство??а хлорида железа (3) с массовой долей 6% с раствором гидроксида ...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. Нужны только ответы!
Ответить
Английский язык
Put questions to the italicized words. Please. 1. The letter will be answered "tomorrow". 2. They were shown many "places" of interest. 3. ...
Ответить
Физика
Помогите решить задачу
Ответить
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 36 метров если его длину увеличить на 1 метра ширину на 2 метра увеличить то получится прямоугольник площадь которого...
Ответить