Помогите! Вставте пропущенные буквы. Ак...орд, ап...арат, ап...етит, ат...ракцион, до??...ар, ил...юстрация, интел...ект, кас...ета, кристал..., процес..., трол...ейбус, целью...офан. Кто первый!
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Помогите! Вставте пропущенные буквы. Ак...орд, ап...арат, ап...етит, ат...ракцион, до??...ар, ил...юстрация, интел...ект, кас...ета, кристал..., процес..., трол...ейбус, целью...офан. Кто первый!
Ответ(ы) на вопрос:
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АкКорд,апПарат,апПетит,атТракцион,долЛар,илЛюстрация,интелЛект,касСета,кристалЛ,тролЛейбус,целЛофан
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