Периметр прямоугольника равен 36 метров если его длину увеличить на 1 метра ширину на 2 метра увеличить то получится прямоугольник площадь которого больше площади первоначального треугольника на тридцать метров в квадрате найти...

Алгебра

Периметр прямоугольника равен 36 метров если его длину увеличить на 1 метра ширину на 2 метра увеличить то получится прямоугольник площадь которого больше площади первоначального треугольника на тридцать метров в квадрате найти длину и ширину первоначального треуголдьнкиа

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