Периметр прямоугольника равен 36 метров если его длину увеличить на 1 метра ширину на 2 метра увеличить то получится прямоугольник площадь которого больше площади первоначального треугольника на тридцать метров в квадрате найти...
Алгебра
Периметр прямоугольника равен 36 метров если его длину увеличить на 1 метра ширину на 2 метра увеличить то получится прямоугольник площадь которого больше площади первоначального треугольника на тридцать метров в квадрате найти длину и ширину первоначального треуголдьнкиа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина х м тогда ширина 36:2-х=18-х составим уравнение (х+1)(18-х+2)-х(18-х)=30 (х+1)(20-х)-х(18-х)=30 20х-х²+20-18х+х²=30 х-20=30 х=10 м длина 18-10=8м - ширина
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