Историк Ключевский начинает описание "удельного периода" не м 1132 г.(смерть Мстислава Великого),а с момента смерти князя Ярослава Мудрого, т.е. С 1054г. Как вы считаете, когда начался период раздробленности? Приведите два арг...

История
Историк Ключевский начинает описание "удельного периода" не м 1132 г.(смерть Мстислава Великого),а с момента смерти князя Ярослава Мудрого, т.е. С 1054г. Как вы считаете, когда начался период раздробленности? Приведите два аргумента в пользу своей точки зрения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С того момента,когда князья начали ссориться.Раздробленность-этап развития в истории цивилизаций всего мира.Вспомните Средневековье-крестьяне не входили в лестницу раздробленности.Начиналась лестница с рыцарей,потом идут бароны,после баронов идут графы,после графов король.
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