Историк Ключевский начинает описание "удельного периода" не м 1132 г.(смерть Мстислава Великого),а с момента смерти князя Ярослава Мудрого, т.е. С 1054г. Как вы считаете, когда начался период раздробленности? Приведите два арг...

История

Историк Ключевский начинает описание "удельного периода" не м 1132 г.(смерть Мстислава Великого),а с момента смерти князя Ярослава Мудрого, т.е. С 1054г. Как вы считаете, когда начался период раздробленности? Приведите два аргумента в пользу своей точки зрения.

Автор: Гость