Земноводных имеется среднее ухо ограниченной внешней среды барабанной перепонкой
Биология
Земноводных имеется среднее ухо ограниченной внешней среды барабанной перепонкой
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Гость:
Да, имеется. Отметь ответ как ЛУЧШИЙ пожалуйста)
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