Сочинение на тему Геометрическая фигура - треугольник.
Математика
Сочинение на тему Геометрическая фигура - треугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник-геометрическая фигура.У него 3 стороны.Есть прямоугольные,равнобедренные,разносторониие,равносторонние треугольники.Сумма углов треугольника равна 180 градусов.
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