Кто может ответить на вопрос,о котором, как мне кажется, задумывается каждый. В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
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Кто может ответить на вопрос,о котором, как мне кажется, задумывается каждый. В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл жизни...думаю жить полной жизнью,радовать родных и близких,любить,дружить,общаться,узнавать что то новое,заводить новых друзей,уметь прощать,учиться на своих ошибках...но это лично мое мнение...
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