Кто может ответить на вопрос,о котором, как мне кажется, задумывается каждый. В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

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Кто может ответить на вопрос,о котором, как мне кажется, задумывается каждый. В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?

Автор: Гость