Автотрофное и гетеротрофное питание
Биология
Автотрофное и гетеротрофное питание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип питания.Автотрофы-сами создают органические вещества из неорганических,а гетеротрофы используют в пищу готовые органические вещества.
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