Определи и запиши что относится к правлению Ивана III,Ивана Грозного,Алексея Михай??овича. 1.Стрелецкое войско.2.Появились ярмарки.3.Строительство Успенского собора.4.Присоединение Казанского ханства.5.Двухглавый орёл.6.Новый ...

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Определи и запиши что относится к правлению Ивана III,Ивана Грозного,Алексея Михай??овича. 1.Стрелецкое войско.2.Появились ярмарки.3.Строительство Успенского собора.4.Присоединение Казанского ханства.5.Двухглавый орёл.6.Новый свод законов,прикрепивший крестьян к земле.7.Печатный двор.8.Теремной дворец.9.Кремль из красного кирпича.10.Израсцовые печи.11.Приказы.12.Поход Ермака в Сибирь.13.Экспедиция С.И. Дежнёва.

Автор: Гость