ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УМОЛЯЮ! 5. На коротком плече рычага подвешен груз массой 100 кг. Для его подъема к длинному плечу приложили силу 250 Н. Груз подняли на высоту 8 см, при этом точка приложения движущей силы опустилась на в...

Физика

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УМОЛЯЮ! 5. На коротком плече рычага подвешен груз массой 100 кг. Для его подъема к длинному плечу приложили силу 250 Н. Груз подняли на высоту 8 см, при этом точка приложения движущей силы опустилась на высоту 40 см. Найти КПД рычага. 6. При помощи одного неподвижного и одного подвижного блоков требуется поднять груз массой 240 кг. Сколько рабочих нужно для этой работы, если каждый рабочий развивает усилие, равное 294 Н? Какая работа совершается при подъеме груза на высоту 15 м?

Автор: Гость