Ребят, помогите решить Перед чертой 4 уровень, и всё остальное
Математика
Ребят, помогите решить Перед чертой 4 уровень, и всё остальное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. 6.4-2x=14 -2x=14-6.4 -2x=7.6 I 6.4+7.6 I=14 5. -3(5х-4)+2(х+4)= -6 -15х+12+2х+8= -6 -13х= -6-12-8 13х=26 х=2 6, 0,75*( -1 1/3)*( -0,02)*50= 3/4*4/3*1=1 III. 7. -2 2/3+2 1/3*(-15 2/7-(-4.8):4/15)= -8/3+7/3*(-15 2/7+24/5*15/4)= -8/3+7/3*(-15 2/7+18)= -8/3+7/3 * 19/7= -8/3+19/3=11/3=3 2/3 8, 1,5(-2,4a+3.8b)-1.6(2.5a-b)= -3.6a+5.7b-4a+1.6b= -7.6a+7.3b при a=2, b= -3 -7.6*2-7.3*3= -15.2-21.9= - 37.1 IV 9. I 7.8--0.4xI=4 0.4х=7,8-4 0,4х=3,8 I 7.8-3.8 I=4
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