!!срочно!! Источники питания и режим реки Воронеж? Как используется человеком и как им изменнена ? !!!срочно!!!

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Пятьдесят процентов своего годового стока река получает от таяния снежного покрова, а также осадков в виде дождей. Дополнительные источники питания реки Лена – грунтовые воды. От них она получает один-два процента своего стока. Таким образом, тип питания реки Лена – смешанный. Но не только перечисленные источники увеличивают сток величественной сибирской красавицы. Источники питания реки Лена – это также все ее притоки. В этот перечень входят Алдан и Чая, Витин и Олекма, Кута и Вилюй, Киренга и Молодо, Чуя и Туолба, Буотама и Синяя. Притоки имеют различные размеры. Самые крупные из них – реки Витим и Алдан. Питание притоков в основном состоит из вод, образующихся в результате таяния снегов, а также выпадения осадков. Некоторое поступление стока происходит и из грунтовых пластов. Однако его объем весьма мал, так как на территории протекания реки находится зона вечной мерзлоты. Исключение составляют только те районы, где расположены геотермальные источники. Каскад плотин и водохранилищ созданы для получения электроэнергии. Волга используется для перевозки различных грузов: леса, хлеба, нефти. Вылов рыбы, речные хозяйства для разведения осетровых пород рыб. Трасса для водных путешествий. Изменения: Волго_ Балтийский и Волго-Донской каналы, затопление сотен гектаров угодий и тысяч селений для создания плотин и водохранилищ. ( для питания ГЭС) . Сейчас Волга в некоторых местах мелеет, а также очень загрязнена из-за сбросов сточных вод из промышленных предприятий.