Помогите,пожалуйста!!! Определите какую массу соли нужно добавить к 200г 10%-ного ра??твора CuSO4, чтобы увеличить массовую долю соли в в два раза раза? Относительные атомные массы элементов округлять до целых. безводный суль...

Химия
Помогите,пожалуйста!!! Определите какую массу соли нужно добавить к 200г 10%-ного ра??твора CuSO4, чтобы увеличить массовую долю соли в в два раза раза? Относительные атомные массы элементов округлять до целых. безводный сульфат меди(II) 50%-ный раствор CuSO4 5%-ный раствор CuSO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безводный сульфат меди(II) - 20 г 50%-ный раствор CuSO4 - 66,7 мл 5%-ный раствор CuSO4 - не получиться увеличить концентрацию в 2 раза, только разбавить р-р
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