Помогите,пожалуйста!!! Определите какую массу соли нужно добавить к 200г 10%-ного ра??твора CuSO4, чтобы увеличить массовую долю соли в в два раза раза? Относительные атомные массы элементов округлять до целых. безводный суль...

Химия

Помогите,пожалуйста!!! Определите какую массу соли нужно добавить к 200г 10%-ного ра??твора CuSO4, чтобы увеличить массовую долю соли в в два раза раза? Относительные атомные массы элементов округлять до целых. безводный сульфат меди(II) 50%-ный раствор CuSO4 5%-ный раствор CuSO4

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