Как на рынке реализуется право выбора потребителя? Приведи примеры.
Экономика
Как на рынке реализуется право выбора потребителя? Приведи примеры.
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Характеристика потребительского рынка, анализ основных государственных органов. Организации системы общественной защиты прав потребителей. Требования к качеству товаров, работ, услуг. Прогноз социально-экономического развития потребительского рынка.
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