Помогите!3 класс. Отметь X существительное 1-го склонения: 1)дядя. 2)стога. 3)семья. 4)зеркала. 5)Степа. Помогите,пожалуйста!

Русский язык
Помогите!3 класс. Отметь X существительное 1-го склонения: 1)дядя. 2)стога. 3)семья. 4)зеркала. 5)Степа. Помогите,пожалуйста!
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Дядя-1 склонение Семья-1 склонение Степа-1 склонение
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