Помогите!3 класс. Отметь X существительное 1-го склонения: 1)дядя. 2)стога. 3)семья. 4)зеркала. 5)Степа. Помогите,пожалуйста!
Русский язык
Помогите!3 класс. Отметь X существительное 1-го склонения: 1)дядя. 2)стога. 3)семья. 4)зеркала. 5)Степа. Помогите,пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дядя-1 склонение Семья-1 склонение Степа-1 склонение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Помогите народд))Буду благодарна Периметр прямоугольника равен 30 см. Найдите его стороны, если известно,что площадь прямоугольника равна 56 см^2
Русский язык