1)В нижней основе цилиндра проведено хорду длиной 8 см, которая находится на расстоянии 3 см от центра этой основы.Обчислить площадь осевого сечения цилиндра, если его высота равна 6 см 2)Стороны треугольника, 29 25, 6 см, расс...
Геометрия
1)В нижней основе цилиндра проведено хорду длиной 8 см, которая находится на расстоянии 3 см от центра этой основы.Обчислить площадь осевого сечения цилиндра, если его высота равна 6 см 2)Стороны треугольника, 29 25, 6 см, расстояние площади треугольника к центру круга, что соприкасается ко всем сторонам 3 корень из 5.чему равен радиус шара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дано конус с вершиной Е, АВ - хорда, АВ=8 см, ЕО=6 см, ОК⊥АВ, ОК=3 см. АК=АВ/2=4 см. В тр-ке ОАК ОА²=АК²+ОК²=4²+3²=25 ОА=5 см Площадь осевого сечения: S=2Rh/2=2ОА·ЕО/2=2·5·6/2=30 см². 2) АВС - треугольник, О1О2=3√5 см О2К - радиус вписанной окружности в тр-ник АВС. r=S/p, где S - площадь АВС, р - полупериметр. р=(29+25+6)/2=30 см. Площадь по формуле Герона: S=√(p(p-a)(p-b)(p-c))=60 cм² r=60/30=2 cм. В тр-ке КО1О2 О1К - радиус шара, О1К²=О1О2²+О2К²=45+4=49 R=О1К=7 см.
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