1)В нижней основе цилиндра проведено хорду длиной 8 см, которая находится на расстоянии 3 см от центра этой основы.Обчислить площадь осевого сечения цилиндра, если его высота равна 6 см 2)Стороны треугольника, 29 25, 6 см, расс...

Геометрия

1)В нижней основе цилиндра проведено хорду длиной 8 см, которая находится на расстоянии 3 см от центра этой основы.Обчислить площадь осевого сечения цилиндра, если его высота равна 6 см 2)Стороны треугольника, 29 25, 6 см, расстояние площади треугольника к центру круга, что соприкасается ко всем сторонам 3 корень из 5.чему равен радиус шара

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