Какими могут быть стороны прямоугольника , периметр которого 14см?

Математика
Какими могут быть стороны прямоугольника , периметр которого 14см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Р=3 и 4 см, Р=2 и 5 см, Р=1 и 6 см, Р=4 и 3 см, Р=5 и 2 см, Р=6 и 1 см. Так, как, мы сначала 14 делим на 2, получается 7. Потом мы подбираем те цифры, чтобы их сумма была равна семи.
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