Охотники ночевали на ... сене. Пахло дождем и ...сеном. О ... ... море мы часто вспоминал??. Туристы восхищались ... ... ... морем. В ... ... ... небе ярко сияли маленькие звездочки. Под ... ... небом было неуютно. ... уроком ...

Русский язык
Охотники ночевали на ... сене. Пахло дождем и ...сеном. О ... ... море мы часто вспоминал??. Туристы восхищались ... ... ... морем. В ... ... ... небе ярко сияли маленькие звездочки. Под ... ... небом было неуютно. ... уроком была физкультура. Мы играли в лапту на ... уроке. Слова для справок: свежий, ласковый, вечерний, холодный, зимний,последний. Вставить прилагательное в любом падеже. Прилагательное можно вставлять несколько раз.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотники ночевали на свежем сене. Пахло дождём и свежим сеном. О холодном, свежем море мы часто вспоминали. Туристы восхищались вечерним, ласковым, зимним морем. В вечернем, зимнем, холодном небе ярко сияли маленькие звёздочки. Под холодным, зимнем небе было неуютно. Последним уроком была физкультура. Мы играли в лапту на последнем уроке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прошу, помогите составить заявление о поступлении в какую-либо спортивную секцию Ответившим,Заранее спасибо
Ответить
История
Назовите хронологические рамки войны македонского
Ответить
История
Помогите,пожалуйста, ответить на вопрос! Опишите философские и политические взг??яды В.Г.Белинского
Ответить
История
Причины раздробленности Древнерусского государства Какие были экономические, а какие политические? Причины: Ведение натурального хозяйства ...
Ответить
Английский язык
Выберите правильный ответ there....a flower in the vase a)is no d)aren't c)isn't
Ответить