Охотники ночевали на ... сене. Пахло дождем и ...сеном. О ... ... море мы часто вспоминал??. Туристы восхищались ... ... ... морем. В ... ... ... небе ярко сияли маленькие звездочки. Под ... ... небом было неуютно. ... уроком ...
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Охотники ночевали на ... сене. Пахло дождем и ...сеном. О ... ... море мы часто вспоминал??. Туристы восхищались ... ... ... морем. В ... ... ... небе ярко сияли маленькие звездочки. Под ... ... небом было неуютно. ... уроком была физкультура. Мы играли в лапту на ... уроке. Слова для справок: свежий, ласковый, вечерний, холодный, зимний,последний. Вставить прилагательное в любом падеже. Прилагательное можно вставлять несколько раз.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотники ночевали на свежем сене. Пахло дождём и свежим сеном. О холодном, свежем море мы часто вспоминали. Туристы восхищались вечерним, ласковым, зимним морем. В вечернем, зимнем, холодном небе ярко сияли маленькие звёздочки. Под холодным, зимнем небе было неуютно. Последним уроком была физкультура. Мы играли в лапту на последнем уроке.
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