ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найдите корень уравнения (1/3)-2х+1*(1/3)-4х+5=1/27 (На фотографии зада??ие 7)
Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО! Найдите корень уравнения (1/3)-2х+1*(1/3)-4х+5=1/27 (На фотографии зада??ие 7)
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