Решите с окончаниями пожалуйста
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Решите с окончаниями пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воинский патруль (кто? что?) и.п. по кратчайшим путям (кому?чему?) д.п. после летних каникул (кого?чего?) р.п. среди весенних цветов (кого?чего?) р.п. от легчайших сумок (кого?чего?) р.п. в трехлетний срок (кого?что?) в.п. по длинным доскам (кому?чему?) д.п. про главные дороги (кого?что?) в.п. после важнейшей критики (кого?чего?) р.п. перед старинными картинами (кем?чем?) т.п. об истинных открытиях (ком? чём?) п.п. машинные заводы (кто?что?) и.п. последняя попытка (кто?что?) и.п.
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