У насти 5 марок у веры столькоже сколько всего марок
Математика
У насти 5 марок у веры столькоже сколько всего марок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Насти - 5 м. У Веры - 5 м. 5+5=10 (м) Ответ: 10 марок.
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