Надо сделать 404(1,2) заранее спасибо

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Надо сделать 404(1,2) заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.мы живём в информационном мире. Да это так. В наше время создаётся много новых технологий довольно быстро, наука идёт вперёд большими шагами. Сейчас у каждого человека есть неограниченное количество возможностей для нахождения нужной ему информации, в первую очередь - интернет. В нём можно найти всё и даже больше. Сейчас даже маленький ребёнок умеет и знает больше чем любой взрослый человек несколько столетий назад. И те вопросы которые были неразгаданны несколько веков назад  и над ними ломали головы долгое время, сейчас почти на все из них есть ответы 2.Изречение принадлежит Уинстону Черчеллю. Так что же такое информация?Это факты, сведения, то что даёт людям необходимые знания. Информация бывает общедоступная и нет. Еще в древние времена людям , особенно правителям хотелось знать всё, чтобы править не только своими владениями, но и целым миром. Зная то , чего могли не знать другие правители, делали обладателя всемогущим. Так он мог избежать придательства или заговора. Поэтому все и всегда хотят знать как можно больше для своей безопасности
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