Антоним к слову служанка

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Антоним к слову служанка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
госпожа, хозяйка вроде так
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