В столовую принесли карпов сазанов судаков лещей карпов было 46 кг. сазанов 30 кг.а судаков в 3 раза больше чем лещей когда половину всей рыбы израсходовали осталось ещё 90 кг.Сколько килограмов судака привезли в столовую?запиш...
Математика
В столовую принесли карпов сазанов судаков лещей карпов было 46 кг. сазанов 30 кг.а судаков в 3 раза больше чем лещей когда половину всей рыбы израсходовали осталось ещё 90 кг.Сколько килограмов судака привезли в столовую?запишите решение задачи и рассуждения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46+30=76 кг карп и сазан 90*2=180кг всего рыбы 180-76=104кг судак и лещ х-лещ 3х-судак х+3х=104 4х=104 х=26 26*3=78кг судака привезли в столовую
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