В столовую принесли карпов сазанов судаков лещей карпов было 46 кг. сазанов 30 кг.а судаков в 3 раза больше чем лещей когда половину всей рыбы израсходовали осталось ещё 90 кг.Сколько килограмов судака привезли в столовую?запиш...

Математика

В столовую принесли карпов сазанов судаков лещей карпов было 46 кг. сазанов 30 кг.а судаков в 3 раза больше чем лещей когда половину всей рыбы израсходовали осталось ещё 90 кг.Сколько килограмов судака привезли в столовую?запишите решение задачи и рассуждения

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