Определите и запишите в генном выражении вероятность рождения светловолосых дет??й: а) оба родителя гетерозиготные темноволосые; б) один гомозиготный темноволосый, другой светловолосый; в) один гетерозиготный темноволосый, друг...
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Определите и запишите в генном выражении вероятность рождения светловолосых дет??й: а) оба родителя гетерозиготные темноволосые; б) один гомозиготный темноволосый, другой светловолосый; в) один гетерозиготный темноволосый, другой светловолосый; г) оба гетерозиготные; д) один гомозиготный, другой гетерозиготный.
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Гость:
По-моему так.если,что спрашивай)
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