Подумайте,чем сказка "Буратино" похожа на фольклорную сказку и чем от неё отличается.ПОМОГИТЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Литература
Подумайте,чем сказка "Буратино" похожа на фольклорную сказку и чем от неё отличается.ПОМОГИТЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от фольклорного произведения литературная сказка имеет конкретного автора, неизменный текст, зафиксированный в письменной форме, чаще всего она больше по объему. Но самое главное заключается в своеобразии содержания и формы литературной сказки, которая отличается от народной следующими особенностями: 1) В литературной сказке сильнее выражена изобразительность, т. е. более подробно, детально и красочно описаны место действия, события, внешний облик персонажей. 2) Для литературной сказки характерен не свойственный фольклору психологизм, т. е. углубленное исследование внутреннего мира, переживаний персонажей. 3) В связи с этим образы-персонажи литературной сказки – это не обобщенные маски-типажи народной сказки, а неповторимые индивидуальные характеры. 4) Для литературной сказки, как и для любого литературного творения, свойственна ярко выраженная авторская позиция: читатель понимает, кого из персонажей автор любит, что он ценит, что ненавидит. Литературная сказка выражает авторское понимание жизни, которое может в чем-то и совпадать с фольклорными ценностями. Однако чаще всего автор стремится выразить собственные идеи и представления о жизни.
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