Числа кратные 4,правило
Математика
Числа кратные 4,правило
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Например: 4, 8, 12, 16, 20.... 4*n, где n∈Z
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