Какой падеж почитают змею
Русский язык
Какой падеж почитают змею
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кого? что? - змею - Винительный падеж
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