4. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимани?? на перевод неопределенных и отрицательных местоимения и их производных. 1. A merchant went to Calcutta on some business. 2. Sometimes we can ...
Английский язык
4. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимани?? на перевод неопределенных и отрицательных местоимения и их производных. 1. A merchant went to Calcutta on some business. 2. Sometimes we can break these rules without suffering any penalty. 3. Before William of Normandy law in Britain was made by a serous of local courts and no law was common to the whole Kingdom.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Купец поехал в Калькутту по бизнесу. 2. Иногда мы можем безнаказанно нарушать эти правила. 3. До Уильяма Нормандского юриспруденция в Великобритании отправлялась системой местных судов, и ни один из законов не является единым для всего королевства.
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