4. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимани?? на перевод неопределенных и отрицательных местоимения и их производных. 1. A merchant went to Calcutta on some business. 2. Sometimes we can ...

Гость: Гость:

1. Купец поехал в Калькутту по бизнесу. 2. Иногда мы можем безнаказанно нарушать эти правила. 3. До Уильяма Нормандского юриспруденция в Великобритании отправлялась системой местных судов, и ни один из законов не является единым для всего королевства.