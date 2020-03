4. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимани?? на перевод неопределенных и отрицательных местоимения и их производных. 1. A merchant went to Calcutta on some business. 2. Sometimes we can ...

Английский язык

4. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимани?? на перевод неопределенных и отрицательных местоимения и их производных. 1. A merchant went to Calcutta on some business. 2. Sometimes we can break these rules without suffering any penalty. 3. Before William of Normandy law in Britain was made by a serous of local courts and no law was common to the whole Kingdom.

