На фото изображен необычный космический объект, который очень редко можно наблюд??ть невооруженным глазом. Характерной особенностью этих «космических странниц» является то, что при приближении к Солнцу у них появляется и увелич...

Окружающий мир
На фото изображен необычный космический объект, который очень редко можно наблюд??ть невооруженным глазом. Характерной особенностью этих «космических странниц» является то, что при приближении к Солнцу у них появляется и увеличивается хвост. Назови этот космический объект
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это комета. Это точно!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Серёже 15лет 3месяца 28дней. Он старше Лиды на 6 лет 9месяцов 16дней. Опредили возраст ??иды.
Ответить
История
Каковы итоги венского конгресса
Ответить
Русский язык
Антоним к слову служанка
Ответить
Математика
В столовую принесли карпов сазанов судаков лещей карпов было 46 кг. сазанов 30 кг.а судаков в 3 раза больше чем лещей когда половину всей рыбы изра...
Ответить
Русский язык
Какой падеж почитают змею
Ответить