На фото изображен необычный космический объект, который очень редко можно наблюд??ть невооруженным глазом. Характерной особенностью этих «космических странниц» является то, что при приближении к Солнцу у них появляется и увелич...
Окружающий мир
На фото изображен необычный космический объект, который очень редко можно наблюд??ть невооруженным глазом. Характерной особенностью этих «космических странниц» является то, что при приближении к Солнцу у них появляется и увеличивается хвост. Назови этот космический объект
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это комета. Это точно!!!
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