Серёже 15лет 3месяца 28дней. Он старше Лиды на 6 лет 9месяцов 16дней. Опредили возраст ??иды.
Математика
Серёже 15лет 3месяца 28дней. Он старше Лиды на 6 лет 9месяцов 16дней. Опредили возраст ??иды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_ 15 лет 3 мес 28 дней 6 лет 9 мес 16 дней 8 лет 6 мес 12 дней Ответ Лиде 8 ЛЕТ 6 МЕС 12 ДНЕЙ
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