Серёже 15лет 3месяца 28дней. Он старше Лиды на 6 лет 9месяцов 16дней. Опредили возраст ??иды.

Математика
Серёже 15лет 3месяца 28дней. Он старше Лиды на 6 лет 9месяцов 16дней. Опредили возраст ??иды.
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Автор: Гость
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Гость:
   _ 15 лет  3 мес  28 дней         6 лет  9 мес  16 дней         8 лет  6 мес  12 дней Ответ  Лиде  8 ЛЕТ 6 МЕС 12 ДНЕЙ
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