Переведите тексты. И выполните упражнение №1 Пожалуйста помогите!!!

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Счастливое спасение У Популярной звезды Бейонсе Кноулес было вчера счастливое спасение. Она путешествовала со своим мужем, рэпером и хип-хоп артистом Джей-Зи, когда случилась авария. Шоппинг. Бейонсе и Джей-Зи ехали через Лондон в японский ресторан, где Бейонсе решила пойти за покупками. Она попросила своего водителя остановить машину снаружи Harreds, известном лондонском универмаге. Машинная авария! В это же время, такси ехало ниже по улице. Пока Бейонсе открывала дверь машины, чтобы выйти, такси ударило дверь Бейонсе и сбило дверь на дорогу. Бейонсе оказалась чрезвычайно удачлива. Такси почти ударило ее. Огорчение. Это казалось так, словно Бейонсе была расстроена из-за аварии и решила не идти за покупками, но ее муж решил продолжить посещение ресторана. Автограф? Мы не знаем, что они делали пока ждали новую машину, чтобы забрала их оттуда. Возможно они подписывали автографы на улице возле "Hаrrods". Мы надеемся, что они так и поступили. Бейонсе и Джей-Зи в машинной аварии Бейонсе Кноулес, популярная звезда и актриса, а также ее муж, успешный музыкант Джей-Зи, попали в машинную аварию вчера, когда они были на каникулах в Лондоне. Авария случилась в Knightsbridgе, Лондоне, возле Harrods, универмаге. Лондонский таксист прошелся по мерседесу Бейонсе, когда Бейонсе открыла дверь своей машины. Таксист ударил дверь и сломал ее. Никто не пострадал в аварии. 1. а 2. а 3. в