Давление в водопроводе 0,4 МПа. С какой силой вода давит на пробку, закрывающую отверстие трубы, если площадь отверстия 4 см2.

Физика

Давление в водопроводе 0,4 МПа. С какой силой вода давит на пробку, закрывающую отверстие трубы, если площадь отверстия 4 см2.

Автор: Гость