Давление в водопроводе 0,4 МПа. С какой силой вода давит на пробку, закрывающую отверстие трубы, если площадь отверстия 4 см2.
Физика
Давление в водопроводе 0,4 МПа. С какой силой вода давит на пробку, закрывающую отверстие трубы, если площадь отверстия 4 см2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.4 МПа = 400000 Па 400000 Па : 4 см2 =100000 Н Ответ: 100000Н
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