Английский язык

Заполните пропуски словами home или house 1)John has a ____in Florida 2)What is your___town?-It is Moscow 3)I want to go____. 4)Here we are _____at last 5)My_____is in Pushkin Street 6)When Mary leaves London for holiday,she misses____very much 7)Is your___new our old? 8)Do you live in a ___or a flat?

