Помогите решить пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! I1+3xI-Ix-1I=2-x I2+xI+I-2-xI=4+2x

Алгебра

Помогите решить пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! I1+3xI-Ix-1I=2-x I2+xI+I-2-xI=4+2x

Автор: Гость