Помогите решить пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! I1+3xI-Ix-1I=2-x I2+xI+I-2-xI=4+2x
Алгебра
Помогите решить пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! пожалуйста!!!!! I1+3xI-Ix-1I=2-x I2+xI+I-2-xI=4+2x
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