Помогите !!! К какой группе расходов можно отнести затраты на приобретение книг,по??ещение кинотеатров , выставок ,занятия плаванием в бассейне ? Свой ответ обоснуйте.

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Мелкие бытовые расходы. Т.к. при приобретении книг, билета в кино и прочее человек заключает мелкую бытовую сделку. Она считается таковой потому, что в ходе акции купли-продажи оформляется лишь чек,товарный чек и не требуется гарантия и страховка покупаемого предмета.