План по фильму три толстяка

Гость: Гость:

План: 1.Гаспар Арнери в стране прожорливых и жестоких. 2. Случай во дворце и его последствия 3.Появление Тибула (человека в зеленом плаще) 4. Воздушные шары и торт 5. Наследник Тутти и кукла 6. Четырнадцатый рынок 7. Живая девочка Суок 8. Штурм дворца