Скорость хода часов регулируют с помощью небольшого груза, например, гайки, наход??щейся на нижнем конце маятника. Куда надо переместить гайку, если часы спешат? Отстают?
Физика
Скорость хода часов регулируют с помощью небольшого груза, например, гайки, наход??щейся на нижнем конце маятника. Куда надо переместить гайку, если часы спешат? Отстают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т=2ПКорень L/g L-больше больше Т L-меньше меньше т
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