Скорость хода часов регулируют с помощью небольшого груза, например, гайки, наход??щейся на нижнем конце маятника. Куда надо переместить гайку, если часы спешат? Отстают?

Физика

Скорость хода часов регулируют с помощью небольшого груза, например, гайки, наход??щейся на нижнем конце маятника. Куда надо переместить гайку, если часы спешат? Отстают?

Автор: Гость