Сложный план по фильму Три Толстяка

Литература
Сложный план по фильму Три Толстяка
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План:  1.Гаспар Арнери в стране прожорливых и жестоких. 2. Случай во дворце и его последствия 3.Появление Тибула (человека в зеленом плаще) 4. Воздушные шары и торт 5. Наследник Тутти и кукла 6. Четырнадцатый рынок 7. Живая девочка Суок 8. Штурм дворца
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План по фильму три толстяка
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