Помогите народд))Буду благодарна Периметр прямоугольника равен 30 см. Найдите его стороны, если известно,что площадь прямоугольника равна 56 см^2
Алгебра
Помогите народд))Буду благодарна Периметр прямоугольника равен 30 см. Найдите его стороны, если известно,что площадь прямоугольника равна 56 см^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56÷4=14 - одна сторона 14×2=28- две стороны 30-28=2 оставшиеся две стороны 2÷2=1 одна сторона. стороны будут 14 14 1 1
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