ОГЭ,задание 13, как найти сложноподчиненное предложение с однородным подчинением ??ридаточных.
Русский язык
ОГЭ,задание 13, как найти сложноподчиненное предложение с однородным подчинением ??ридаточных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это должно быть сложное предложение, состоящее не менее, чем из трех простых: главного и, к примеру, двух придаточных. Однородные придаточные отвечают на один и тот же вопрос, содержат один и тот же подчинительный союз или союзное слово.
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